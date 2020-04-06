В «ЛНР» скрывают реальное число случаев COVID-19 в Антраците, – правозащитники

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) заболевших коронавирусом COVID-19 больше, чем заявляют местные «власти». Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

Правозащитники, ссылаясь на свои источники, утверждают, что в Антраците на данный момент официально подтверждены 9 случаев заболевания. «На протяжении следующей недели в ОРЛО* будут о них сообщать по каждому в отдельности, чтобы не создавать панику», – добавляют в ВПГ.

В то же время, 5 апреля в «ЛНР» сообщили о 4-х зарегистрированных случаях заболевания COVID-19. Из-за распространения коронавируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче (после переименования Хрустальный) и Антраците. Исключение по пропуску делают только для тех, кто возвращается домой.

Правозащитники уточняют в отношении 4-го подтвержденного «властями ЛНР» случая заражения коронавирусом, что это жена жителя Антрацита, который вернулся с заработков из РФ.

«С момента обращения пациента (мужчины) к врачу прошло 2 недели, как мы писали ранее, ему поставили диагноз ОРВИ и отправили на самоизоляцию. За время "самоизоляции", установлен круг его социальных связей, который насчитывает 49 человек. В этот список входит и его жена (у нее свой круг социальных связей) у которой тоже подтвердили COVID-19», – пишут правозащитники.

По их информации, пациенты несколько раз ездили в Красный Луч на местный рынок, а также посещали развлекательные заведения, там зафиксированы их социальные связи.

В ВПГ также отмечают, что несмотря на блокпосты и ограничения въезда в Антрацит и Красный Луч, продовольственные сектора на рынках в этих городах работают, «зафиксировано очень большое количество людей».

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли производства о сокрытии в «ЛНР» фактов заболевания COVID-19. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. В частности, говорится о 13 смертельных случаях с признаками заболевания COVID-19.

*Сокращения: ОРЛО – отдельные районы Луганской области.