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На Донетчине из реки достали тело женщины

06.04.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске бойцы ГСЧС достали из реки тело утонувшей женщины. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 5 апреля в 19:10 спасателям поступило сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем на р. Казенный Торец в Краматорске.

«В воде, на расстоянии 20 м от берега, было обнаружено тело утонувшей женщины. Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, на лодке подплыли к телу утонувшей женщины, с помощью багра изъяли его на берег и передали представителям Национальной полиции. От Главного управления привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.

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