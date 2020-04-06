На Донетчине из реки достали тело женщины

В Краматорске бойцы ГСЧС достали из реки тело утонувшей женщины. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 5 апреля в 19:10 спасателям поступило сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем на р. Казенный Торец в Краматорске.

«В воде, на расстоянии 20 м от берега, было обнаружено тело утонувшей женщины. Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, на лодке подплыли к телу утонувшей женщины, с помощью багра изъяли его на берег и передали представителям Национальной полиции. От Главного управления привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.