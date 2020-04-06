В Украине зарегистрировано 1319 случаев коронавирусного заболевания

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 чел., умерли 6 пациентов. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По состоянию на 9:00 6 апреля, по данным Центра общественного здоровья, лабораторно подтверждены 1319 случаев COVID-19. За весь период 28 пациентов выздоровели, 38 случаев завершились летальным исходом. В Донецкой области зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая.

Замглавы МОЗ уточнил, что всего за сутки было рассмотрено 373 подозрения на COVID-19.

«Если посмотреть статистику в мире, зарегистрировано 1 млн 276 тыс. случаев, прирост за день составил 73,5 тыс. случаев в сутки. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%», – отметил Ляшко.

По его словам, за прошлые сутки по стране было 13744 выезда экстренной медицинской помощи, из них с подозрением на коронавирус – 89, и все 89 человек были госпитализированы.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы наша система здравоохранения не была парализована, когда будут массовые поступления и массовые случаи коронавирусного заболевания. В то же время мы можем предупредить такое количество случаев и растянуть пик во времени», – сказал Ляшко.

Он также рассказал, что работают мобильные бригады по забору материалов для тестирования на коронавирус, за прошлые сутки они забрали 676 образцов, которые доставлены в вирусологические лаборатории.

Ляшко пояснил, что если пациент чувствует признаки коронавирусного заболевания, он должен позвонить семейному врачу, который установит диагноз и примет решение по дальнейшим действиям. В большинстве случаев семейный врач сам позвонит в мобильную бригаду и направит ее для забора образцов. Если нет декларации, подписанной с семейным врачом, и есть симптомы COVID-19, человек должен набрать 103. Диспетчер подскажет, куда обратиться, или направит мобильную бригаду.