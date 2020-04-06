На Донетчине – первый случай смерти от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

«В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц», – уточнил Кириленко.

Он также выразил свои глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось, что в Дружковке в больнице 3 апреля умер пациент с подозрением на коронавирус. По информации начальника городского отдела здравоохранения Елены Десновой, пациент пожилого возраста с дыхательной недостаточностью был госпитализирован бригадой «скорой помощи» в отделение Центральной городской больницы 1 апреля. По сведениям самого больного, общения с лицами, прибывшими из-за границы или пребывавшими в контакте с таковыми, в течение последних двух недель у него не было. Поэтому он получал лечение в обычном отделении.

В связи с ухудшением состояния пациента 3 апреля медики провели быстрый тест на COVID-19. Он показал положительный результат. Были взяты анализы для дальнейшего лабораторного обследования. Пациент находился в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зарегистрировано 1319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 68 новых случаев, в том числе 1 (летальный) – в Донецкой области.