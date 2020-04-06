На блокпостах у Мариуполя Нацгвардия дезинфицирует транспорт (Фото)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины дезинфицируют транспортные средства на блокпостах при въезде и выезде из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Чтобы не допустить распространения коронавируса среди подразделений Объединенных сил, которые несут службу на востоке страны, проводится дезинфекция всех транспортных средств. Для этого на блокпостах Мариуполя установили цистерны со специальным раствором. Им военнослужащие Национальной гвардии Украины обрабатывают все военные автомобили, заезжающие в город.

«Обработка транспортных средств проводится ежедневно на всех въездах и выездах из города Мариуполь и будет проводиться до конца карантинных мероприятий. А непосредственно в воинских подразделениях дезинфицируют салоны автомобилей. Также военнослужащие проходят ежедневный медицинский осмотр», – сообщил офицер группировки НГУ в ОТУ «Восток» подполковник Михаил Мандзий.