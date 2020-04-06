COVID-19: В «ДНР» сообщили о ситуации

В «ДНР» подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 12 человек. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 9:00 6 апреля на территории ДНР зарегистрировано и подтверждено 3 случая COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки взяты под наблюдение 12 человек, из них 5 госпитализированы, 7 самоизолированы на дому», – сообщают в «ДНР».

«Под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 136 человек, на самоизоляции на дому – 13 тыс. 302 человека. Всего под наблюдением 13 тыс. 438 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 43 человека», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что в Донецке штрафуют предпринимателей из-за COVID-19.

Напомним, «народный совет ДНР» принял «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», также введен ряд ограничений.