В «ЛНР» показали закрытые города (Фото)

В «ЛНР» запретили выезжать на общественном и личном транспорте из городов Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Антрацит. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко в эфире одного из местных каналов.

Докашенко отметил, что введенные дополнительные меры с тем, что в ходе эпидрасследования был определен круг людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Эти люди проживают в городах Красный Луч и Антрацит.

«В этих городах ограничивается выезд как общественного, так и частного транспорта. Граждане должны максимально находиться в режиме самоизоляции и выходить на улицу только по крайней необходимости», – утверждает он.

Такой режим, по словам врача, будет действовать «до особого распоряжения».

В соцсетях местные жители публикуют кадры практически пустых улиц в Антраците, по которым ездит пожарная машина. По громкоговорителю людей просят не покидать свои дома.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» уверяют, что по состоянию на 4 апреля в «республике» всего 4 заболевших коронавирусом и еще один человек – потенциально заразившийся, 17 человек ждут подтверждения диагноза COVID-19. Из-за распространения вируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче и Антраците.

При этом украинские правозащитники заявляют, что в «ЛНР» намного больше больных коронавирусом. В частности, только в Антраците на данный момент подтверждены 9 случаев заболевания.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли производства о сокрытии в «ЛНР» фактов заболевания COVID-19. Действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. В частности, говорится о 13 смертельных случаях с признаками заболевания COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube