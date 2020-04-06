На Донетчине многодетные семьи могут оформить льготный тариф на электроэнергию

Многодетные семьи имеют право рассчитываться за электроэнергию по специальному тарифу – 0,9 грн/кВт·ч независимо от объемов потребления. Такой возможностью пользуются около 6 тыс. семей в Донецкой области. А при наличии двузонного счетчика семьи с тремя и более детьми могут платить за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00, по тарифу еще ниже – 0,45 грн/кВт·ч. Об этом сообщает пресс-служба Yasno.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «Об охране детства» многодетной считается семья, в которой супруги или один отец/мать проживают вместе с тремя и более детьми и воспитывают их. Входят в многодетную семью также дети до 23 лет, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного пред высшего и высшего образования (до окончания учебных заведений).

Подтверждает статус многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи удостоверение, которое можно получить в структурных подразделениях по делам семьи, молодежи и спорта районных госадминистраций, городских госадминистраций, исполнительных комитетов городских советов или в центрах предоставления административных услуг.

Чтобы воспользоваться возможностью платить за электроэнергию по тарифу 0,9 грн/кВт·ч, нужно предоставить поставщику электроэнергии и энергоэффективных решений Yasno:

заявление о предоставлении тарифа для многодетных семей;

паспорт матери и отца;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение многодетной семьи.

На данный момент энергоофисы приостановили очный прием клиентов, но в компании создали все необходимые условия, чтобы большинство вопросов можно было решить за несколько минут, не выходя из дома.

Предоставить документы в период карантина можно по дополнительным электронным адресам и телефонам, которые компания выделила для консультирования. Их перечень доступен на сайте компании.

Специальный тариф автоматически перестает применяться с момента окончания действия удостоверения. Поэтому, если действие свидетельства было продлено (рождение ребенка, обучение на стационаре), об этом также необходимо своевременно уведомить поставщика, чтобы и в дальнейшем платить за электроэнергию меньше.

«На сегодняшний день в Донецкой области 6 тыс. многодетных семей пользуются льготным тарифом для многодетных семей. Обращаем внимание таких клиентов: важно вовремя предоставлять поставщику информацию о продлении действия статуса многодетной семьи. Это обеспечит непрерывное пользование тарифом, предоставляемым с момента обращения клиента в компанию», – отметил Александр Северин, директор Yasno в Донецкой области.

При изменении места жительства многодетная семья также должна уведомить об этом поставщика, чтобы избежать недоразумений с начислениями у новых собственников жилья.

В пресс-службе также напомнили, с 1 октября 2019 стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. Согласно условиям действующего законодательства, с 01.10.2019 начисление льгот происходит в районных управлениях труда и социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Чтобы платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00, нужно установить двузонный счетчик с ночным тарифом.

«Проще всего это сделать, заказав через интернет или по телефонам контакт-центра Yasno энергоэффективный набор Розумний Watt с двузонным счетчиком и услугой его установки под "ключ" по окончании карантина», – отметили в компании.