Путин будет пытаться поглотить не только Донбасс, но и юг Украины, – Климкин

Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным будет стремиться поглотить не только Донбасс, следующей целью станет весь юг Украины. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Янине Соколовой на «5 канале».

«Юг ему [Путину] намного больше нужен. Но у него иное понимание юга: для него это "Новороссия" – это Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, как минимум. Для чего? Он доминирует в Черном море, он делает сухопутные коридоры не только в Крым, – это и Приднестровье, Молдова. Он решает вопросы инфраструктуры – вода, порты – и отсекает полностью нас от моря», – заявил Климкин.

По его словам, так Путин «замыкает все свое государство».

«Когда мне говорят про Харьков – и Харьков тоже. Но реальная опасность – это юг, туда он придет прежде всего. И то, что там сначала будут дестабилизационные вещи, а потом какие-то другие операции – это 100%», – резюмировал Климкин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Рандеву с Яниной Соколовой».