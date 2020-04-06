В Лисичанске полиция задержала 14-летнюю проститутку

В Лисичанске (Луганская обл.) полиция задержала 21-летнюю женщину, которая привлекла к занятию проституцией 14-летнюю девушку. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми вместе с инспекторами ювенальной превенции разоблачили факт сводничества для разврата. Полицейские установили, что 21-летняя ранее судимая женщина свела для разврата 14-летнюю девушку с жителем города Лисичанск», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены полицией в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного производства, предусмотренного ч.3 ст. 302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Женщине грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.