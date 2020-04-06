Коронавирус: В Генштабе ВСУ рассказали, как военные готовятся к возможной вспышке заболевания

Украинские военные отрабатывают порядок действий с целью предотвращения распространения острого респираторного заболевания COVID-19 в районе операции Объединенных сил (ООС). В частности, Командованием Медицинских сил ВСУ разработаны и доведены до воинских частей и подразделений в районе ООС соответствующие приказы и инструкции, сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«Определена обсервационная зона (за пределами проведения ООС) при массовом поступлении больных военнослужащих и усовершенствована имеющаяся схема перспективного перепрофилирования военно-мобильных госпиталей (ВМГ)», – отмечается в сообщении.

«Определены санитарные транспортные средства (в том числе для аэроэвакуации), пути эвакуации пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных военнослужащих или лиц с подозрением на заболевание COVID-19», – уточняют в Генштабе.

Также сообщается, что военными создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных средств, необходимых лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения ВСУ. Кроме того, определена дополнительная потребность в средствах индивидуальной защиты, на покрытие которой медицинская служба ООС постоянно получает от Командования Медицинских сил ВСУ поставки средств и оборудования.

«Только на днях для обеспечения потребностей медицинских подразделений, задействованных в ООС, было направлено 50 инфракрасных пирометров», – отмечают в Генштабе.

Как сообщается, во всех ВМГ с участием специалистов Службы превентивной медицины Министерства обороны Украины проведены практические занятия по особенностям функционирования лечебного учреждения в условиях строгого противоэпидемического режима.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 3 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.