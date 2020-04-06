Доходы сильно падают: Гендиректор «Шахтера» рассказал, как коронавирус ударит по клубу

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал, как ситуация с пандемией коронавируса ударила по клубу. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Футбол».

«Насколько коронавирус ударил по клубу? Серьезно. Доходная часть сильно падает. Падает доходность от телевидения, посещаемости и т.д. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем. Все пляшет от экономики, насколько сильна будет экономика в Украине и Европе – настолько сильным будет футбол. Потому сейчас одна из главных задач ФИФА – рассмотреть и утвердить меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и в европейских тоже», – отметил Палкин.

«Сегодня европейские клубы ощущают серьезные проблемы, а об украинских не стоит и говорить. Каждый день простоя нашей страны сказывается на экономике невероятными темпами. Чем дольше мы будем находиться в карантине, тем сложнее нам будет из него выходить, тем сложнее нам перезапускать нашу экономику. Это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет, то и нечего тратить», – добавил генеральный директор «Шахтера».