В «ДНР» передали в «суд» «дело» бывшего «министра»

В «ДНР» члены организованной преступной группы во главе с экс-«министром» Игорем Андриенко и «генеральным директором госпредприятия» «республиканская топливная компания» Игорем Бадусевым нанесли ущерб «республике» на сумму свыше 17 млн руб. (7,39 млн грн по местному курсу на 06.04.2020). Об этом сегодня, 6 апреля, заявили в пресс-службе «МВД ДНР».

В 2018 году сотрудники «МВД» по подозрению в совершении ряда преступлений задержали группу лиц во главе с Андриенко и Бадусевым.

«Установлено, что злоумышленники оказывали налогоплательщикам незаконные услуги по минимизации налогов, занимались хищением государственных денежных средств и прикрывали противоправную деятельность, оформляя поддельные бухгалтерские документы по «бестоварным» сделкам. С каждого налогоплательщика фигуранты дела получали от 8 до 30% от суммы нелегально конвертированных денежных средств», – утверждают в «МВД».

«Для реализации преступных планов участники ОПГ зарегистрировали в министерстве доходов и сборов ДНР несколько предприятий, открыли текущие расчетные счета в центральном республиканском банке и изготовили печати. Используя реквизиты предприятий, оформленных на подставных лиц, фигуранты обналичивали добытые преступным путем средства с целью дальнейшего распределения между участниками преступной группы», – добавляют в пресс-службе.

В «ДНР» уверяют, что «за все время преступная группа провела через фиктивные предприятия около 50 млн руб. (21,7 млн грн, – ред.)».

Также в «республике» заявляют, что у задержанных имелся план по хищению денежных средств предприятия «РТК». «Фигуранты оформляли фиктивные сделки по реализации нефтепродуктов и ГСМ, завышая на 1 руб. (0,43 грн) стоимость каждого литра продукции. Использовались копии документов умерших лиц. Общий ущерб за период деятельности организованной преступной группы превысил 17 млн руб. (7,39 млн грн)», – сообщают в «МВД».

Там добавляют, что «материалы дел переданы в суд, подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы».

Как сообщалось ранее, в Донецке в июне 2018 года был арестован гендиректор «республиканской топливной компании» Игорь Бадусев. Его обвинили в создании бензинового кризиса.

Также сообщалось, что 26 июня 2018 года в Донецке арестован «министр транспорта» Игорь Андриенко.