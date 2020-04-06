Минздрав ожидает поступление первых 20 тыс. ПЦР-тестов украинского производства

На следующей неделе в Украине появится первая партия тестов на определение коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) отечественного производства. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Замглавы МОЗ отметил, что в Украине уровень охвата тестированием на данном этапе развития эпидемии сопоставим с европейскими странами. По его словам, на сегодня в стране есть 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемой.

«От украинского производителя ПЦР-тесты мы ожидаем получить в количестве 20 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты уже должны быть на следующей неделе», – сказал Ляшко.

Он также добавил, что украинский производитель готов выпускать около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

«Это позволит нам покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая необходима для реагирования на вспышку, эпидемию коронавирусной болезни на территории Украины», – заключил Ляшко.