В «ДНР»: В Донецке «МГБ» ищет тех, кто разбросал листовки о коронавирусе (Фото)

В «ДНР» на территории Донецка неизвестные разбросали листовки. Фото листовок сегодня, 6 апреля, на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

«На территории Донецка неизвестные распространили листовки», – написал Анатолий Штефан.

По его словам, участники незаконных вооруженных формирований с помощью курсантов быстро начали мероприятия по их сбору. «"МГБ" проводит расследование», – сообщил «Штирлиц».

В листовках говорится, что «власти» замалчивают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди «военных», а также о том, что в «республике» нет тестов и средств защиты. Есть также распечатанные листы, на которых написано «Выбор Донбасса – Украина».