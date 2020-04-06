RU
Все новости

В «ДНР»: В Донецке «МГБ» ищет тех, кто разбросал листовки о коронавирусе (Фото)

06.04.20 13:49
Фото со страницы в Facebook Анатолия Штефана
Фото со страницы в Facebook Анатолия Штефана

В «ДНР» на территории Донецка неизвестные разбросали листовки. Фото листовок сегодня, 6 апреля, на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

«На территории Донецка неизвестные распространили листовки», – написал Анатолий Штефан.

По его словам, участники незаконных вооруженных формирований с помощью курсантов быстро начали мероприятия по их сбору. «"МГБ" проводит расследование», – сообщил «Штирлиц».

В листовках говорится, что «власти» замалчивают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди «военных», а также о том, что в «республике» нет тестов и средств защиты. Есть также распечатанные листы, на которых написано «Выбор Донбасса – Украина».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк