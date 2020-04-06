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ПФУ провел перерасчет пенсий: Кому и сколько добавили

06.04.20 12:58

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел автоматический перерасчет пенсий, в результате которого выплаты увеличены для более 357 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

«Во исполнение норм ч. 4 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 года органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать», – говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что размер пенсии увеличен 357,1 тыс. граждан, а средний размер повышения составил 170,8 грн.

Перерасчет пенсий состоялся без обращений пенсионеров и с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

«При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом только страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы», – добавили в ПФУ.

Напомним, в Пенсионном фонде разъяснили порядок доплат, индексаций и денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

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