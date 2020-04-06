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На Донетчине мужчина гулял по городу с гранатой

06.04.20 13:24
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Житель Славянска (Донецкая обл.) разгуливал по городу с зарядом к подствольному гранатомету. Оказалось, что боеприпас мужчина нашел несколько дней назад у озера и носил с собой. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что к обезвреживанию находки привлекались специалисты-взрывотехники.

Предварительная правовая квалификация происшествия – ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

«Незаконное хранение оружия, – это не только преступление, но и опасность для окружающих. Граждане должны помнить, что при обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств, нужно немедленно обращаться в полицию. Неважно, какую давность имеет находка – она все равно может нанести непоправимый вред, стать причиной трагедии, привести к уголовной ответственности», – отметили в пресс-службе.

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