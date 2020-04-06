На период карантина: В Покровске урезали зарплаты топ-чиновникам и запустили онлайн-рынок

В Покровске (Донецкая обл.) городской совет принял новые меры по преодолению кризиса в период карантина. С целью поддержки местного бизнеса создали онлайн-площадку для торговли, а руководство города решило уменьшить себе зарплаты, передают «Донецкие новости».

Интернет-площадка для местных предпринимателей, которые терпят убытки из-за закрытия бизнеса на период карантина, создана на сайте Покровского городского совета. Сервис для предпринимателей бесплатный.

Онлайн-рынок Покровска под названием «Купуй Покровське» предусматривает возможность приобрести с доставкой бытовые товары первой необходимости, продукты, а также одежду, обувь, детские товары, косметику, бытовую технику, товары для ремонта и другие. В данное время свои предложения в каталоге разместили более 30 местных предприятий. Жителей Покровска приглашают пользоваться новой услугой и поддержать городских предпринимателей.

Кроме того, с целью экономии местного бюджета и.о. городского головы Ирина Сущенко и ее замы будут получать уменьшенную зарплату. Об этом и.о. мэра сообщила в своем очередном обращении к жителям города 3 апреля.

«Предприниматели несут убытки, люди теряют рабочие места, соответственно страдает экономика всего города, необходимо экономить бюджетные деньги. Поэтому мною вместе с заместителями городского головы принято общее решение сократить размер собственной заработной платы до 2/3 от предыдущего размера», – отметила Сущенко.

Она также рассказала о других мероприятиях по карантину в городе, в частности, о санитарных блокпостах на въездах и мобильных бригадах медиков для забора образцов для тестирования на коронавирус. По словам и.о. городского головы, по состоянию на 6 апреля в Покровске, Родинском и Шевченко нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.