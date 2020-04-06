Только автотранспортом: Правительство закрывает часть пунктов пропуска через границу

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение», – сказано в сообщении.

Как отмечается, данные ограничения предусмотрены изменениями, внесенными в распоряжение Кабинета министров Украины № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения».

Также в ГПСУ напоминают, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

«С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом. Отметим, что в связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, – нет», – подчеркивают в Госпогранслужбе.

Исключения ограничительных мер могут приниматься в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.