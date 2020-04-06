COVID-19: Обнародована статистика по возрасту и полу заболевших и умерших в Украине (Инфографика)

По состоянию на сегодня, 6 апреля, среди всех умерших (38 человек) от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Как уточняется, по состоянию на 10:00 из 1 319 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания 95 зафиксировано среди детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок.

Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет. «Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение», – говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

74% – сердечно-сосудистые заболевания;

40% – сахарный диабет;

7,5% – новообразования;

7,5% – заболевания почек;

11% – заболевания легких;

4% – ожирение;

26% – сочетанные заболевания.

«Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни», – резюмировали в Центре общественного здоровья Украины.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 человека, умерли 6 пациентов. В Донецкой области зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине за прошедшие сутки снизился процент заболевших коронавирусной инфекцией.