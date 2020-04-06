В Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные заморозки

В среду, 8 апреля, на территории Донецкой и Луганской областей ожидаются сильные заморозки. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщают пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области и Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 8 апреля на территории Донецкой области ожидаются сильные заморозки в воздухе – от 0° до -3° мороза. На поверхности почвы – от -5° до -7° мороза. Эта же температура сохранится и утром 8 апреля. (II уровень опасности, оранжевый).

А по информации Луганского областного гидрометцентра, ночью и утром 8 апреля в Луганской области ожидаются сильные заморозки в воздухе – от 0 до -5 градусов мороза, на поверхности почвы – от -5 до -10 градусов мороза.