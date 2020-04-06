СБУ разоблачила начисление незаконных соцвыплат жителям неподконтрольного Донбасса

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования «Л-ДНР» через махинации с социальными выплатами. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области.

«Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших», – говорится в сообщении спецслужбы.

По информации СБУ, часть доходов женщина передавала представителям «МГБ» «республик» для их финансового и материального обеспечения.

Также сообщается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Славянске и Бахмуте сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 млн росс. руб., которые предположительно предназначались для финансирования «Л-ДНР».

«Сейчас решается вопрос о сообщении организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.