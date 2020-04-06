Почти 1,5 тысячи жителей Луганщины заболели ОРВИ за неделю

В Луганской области, по состоянию на сегодня, 6 апреля, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превышен (-58,46%). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на информацию Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 222,3 на 100 тыс. населения.

При этом, заболеваемость гриппом не зарегистрирована.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 1 476 человек, из них 548 (37,1%) детей в возрасте до 14 лет.

Госпитализированы 57 больных, в том числе 31 ребенок в возрасте до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3 035 человек.

Как отмечается, в настоящее время в инфекционных отделениях области на стационарном лечении находятся три человека, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.

У четырех человек, которые также находятся в инфекционных отделениях, материалы на исследовании.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 человека, умерли 6 пациентов. В Донецкой области зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая.

Как сообщалось ранее, на Луганщине сегодня, 6 апреля, начинается тестирование на COVID-19 всех, кто был госпитализирован с пневмонией.