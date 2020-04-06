Ужесточение карантина: Как людям 60 лет и старше себя вести, чтобы не подвергаться штрафу в 17 тысяч

С сегодняшнего дня, 6 апреля, люди в возрасте 60 лет и более, кроме работников медицинской сферы и объектов критической инфраструктуры, обязаны находиться все время дома и могут выходить из квартиры только в магазин или аптеку, расположенные не более чем в 2 км от дома, а также для выгула домашних животных. И исключительно в защитной маске. Все остальное считается нарушением карантина, и за это полиция может привлечь виновного к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, в связи с вступлением в силу Постановления Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 года № 255 в пресс-службе обращают внимание на абзац 3 пункта 4 этого постановления: «Установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры».

Поэтому все люди, достигшие возраста в 60 лет, должны соблюдать самоизоляцию. В соответствии с п. 17 этого постановления им запрещается самовольно покидать место изоляции. Нарушение этого ограничения влечет ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть наложение штрафа от 17 до 34 тыс. грн.

Лицам, находящимся на самоизоляции, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Кроме того, им разрешается дважды в день выгул домашних животных. «Но это касается только тех людей, по которым отсутствует сторонняя опека», – отмечается в сообщении.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется работниками Национальной полиции и Национальной гвардии, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченными органами местного самоуправления. «Поэтому, если человека пожилого возраста на улице остановит кто-то из перечисленных лиц, то надо сказать не только то, что он идет в магазин или аптеку, но и то, что идти туда вместо него некому», – говорится в сообщении.

Не должны идти на самоизоляцию люди пожилого возраста, работающие в системе здравоохранения и предприятиях (учреждениях) критической инфраструктуры. В соответствии со ст. 6 Закона Украины № 2163-VIII к объектам критической инфраструктуры могут быть отнесены предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые:

осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах;

предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 2 Постановления КМУ № 255 запрещается находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус. «Теперь все люди на улице должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. А люди пожилого возраста, работающие в больницах, аптеках, на предприятиях (учреждениях) критической инфраструктуры – документы, удостоверяющие этот факт», – резюмируется сообщение.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.