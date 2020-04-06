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В Мариуполе будут штрафовать людей, гуляющих на побережье Азовского моря

06.04.20 18:15
Фото: «Телеканал ТВ7»
Фото: «Телеканал ТВ7»

В Мариуполе полиция будет штрафовать людей за прогулки на море. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Александр Вит, передает «Телеканал ТВ7».

По его словам, с сегодняшнего дня запрещено гулять на морском побережье Мариуполя. Ведь эта зона отдыха также подпадает под ограничения, определенные изменениями в Постановлении № 211 Кабинета министров Украины: «Запретить до 24 апреля 2020 года посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости».

Контролировать выполнение Постановления на Азовском побережье будет водная полиция. Правоохранители будут вести разъяснительную работу и штрафовать. «В Мариуполе на пляжах находится очень много людей. Поэтому с сегодняшнего дня водная полиция информирует данных граждан о запрете нахождения в прибрежной зоне. Те граждане, которые не услышат нас и будут нарушать нормы постановления – будут привлечены к административной ответственности», – пояснил Александр Вит.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.

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