Схожие симптомы: Как различить COVID-19, грипп и ОРВИ (Инфографика)

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«Еженедельно в течение эпидемического сезона в Украине регистрируют более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше», – говорится в сообщении.

Как отмечается, симптомы новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ схожи. Это, в частности, повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

В организации представили инфографику с симптомами COVID-19, гриппа и ОРВИ:

В случае, если вы ощущаете симптомы ОРВИ:

Позвоните вашему семейному врачу. Если у вас нет семейного врача, заключить декларацию можно в удобное для вас время. Это бесплатно. Тел. информационно-справочной службы: 16-77 Расскажите семейному врачу о своей истории путешествий и возможных контактах с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.

Срочно самоизолируйтесь, если вы:

близко контактировали с лицами, болеющими COVID-19;

недавно вернулись из страны, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом (даже если нет симптомов).

Если вы не уверены, нуждаетесь ли в самоизоляции, или не знаете, к кому обратиться, позвоните на «горячую линию» Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0 800 505 840.

Напомним, что во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях. Большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычная ОРВИ. Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 человека, умерли 6 пациентов. В Донецкой области зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая.