На Донетчине проходят лечение 8 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области был лабораторно подтвержден 9-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, который завершился летальным исходом. В данное время в больницах области находятся 8 пациентов с COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА.

«К сожалению, пациент умер от воспаления легких, причиной которого стало коронавирусное заболевание», – сказал Педенко.

По его информации, по состоянию на сегодня 8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся в лечебных учреждениях области, чувствуют себя удовлетворительно.

«Состояние их здоровья не вызывает причин для беспокойства. И еще одна женщина, которая находится в больнице, ожидает подтверждения или опровержения наличия коронавируса», – уточнил Педенко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.