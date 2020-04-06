Доплата к пенсии: В ПФУ пояснили, как будут выплачивать 1 000 грн в условиях карантина

В Украине в условиях карантина государство выделило средства на выплаты единовременного пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) готов начать выплаты после того, как Верховная Рада предусмотрит эти средства в государственном бюджете. Об этом говорится в видео-разъяснении, которое опубликовала сегодня, 6 апреля, пресс-служба ПФУ на своей странице в Facebook.

По информации ПФУ, единовременную выплату получат около 10 млн человек, чья пенсия не превышает 5 тыс. грн. Пенсионный фонд начислит деньги автоматически, без обращений пенсионеров.

«Выплата начнется после выделения средств из государственного бюджета. Деньги на банковские карты зачислят безотлагательно», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что «Укрпочта» обеспечит доставку денег пенсионерам домой в течение 5 дней. Тем, кому по разным причинам, не выплатят средства в течение 5 дней, 1 тыс. грн выплатят вместе с пенсией.

В Пенсионном фонде призвали всех пенсионеров минимизировать социальные контакты. «Выплаты будут проведены всем своевременно путем поступления средств на личные банковские карты, или доставлены почтальонами домой», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.