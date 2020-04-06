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На Донетчине убили пенсионера: Ведется расследование

06.04.20 17:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Николаевке (Донецкая обл.) полиция расследует убийство пожилого мужчины, рядом с телом которого нашли таблетки неизвестного происхождения, предает «УНН» со ссылкой на информацию правоохранителей.

Так, в городе Николаевка возле одного из жилых домов обнаружили тело мужчины. Как выяснилось, погибшим является местный житель, пенсионер, 1957 года рождения.

По данным правоохранителей, на теле мужчины есть следы повреждений, в частности ссадины на лице. Также, во рту покойного был кусок ткани, а рядом с телом на земле разбросаны таблетки.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти, а также изучается состав таблеток, обнаруженных рядом с погибшим.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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