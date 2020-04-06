Процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился, – премьер-министр

В Украине за прошедшие сутки снизился процент заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченными к предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Шмыгаля, из 1 319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68. «Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерло из-за тяжелых хронических болезней», – говорится в сообщении.

«Снижение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными», – заявил президент.

Глава государства добавил, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты. «К нам поступает информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. В данное время в больницах области находятся 8 пациентов с COVID-19.