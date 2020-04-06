В «Л-ДНР» продолжается несоблюдение мер карантина, – правозащитники (Фото)

В «Л-ДНР», несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, продолжается несоблюдение полноценных мер карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса. Работают продуктовые рынки, выездные торговые ярмарки, где большинство посетителей и продавцов не используют маски. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию в ОРДЛО*, закрытие городов (г. Антрацит и г. Красный луч, Лугансая обл.) из-за роста количества инфицированных С-19, оккупационные власти продолжают халатно относиться к противодействию вирусу С-19», – говорится в сообщении.

По данным мониторинга правозащитников, в «ЛНР» работают продуктовые рынки, где маски используют примерно 10% посетителей и продавцов.

В «ДНР» работают рынки и выездные торговые ярмарки, где люди также находятся без масок, которые просто негде купить.

Правозащитники опубликовали фотографии, которые были сделаны 4 и 5 апреля на рынке «50 лет октября» в Луганске и на выездной торговой ярмарке в Донецке.