В акватории Азовского моря пограничники изъяли почти полтора километра сетей

На Донетчине, во время патрулирования акватории Азовского моря военнослужащими Донецкого пограничного отряда, только за неделю было обнаружено и изъято 25 сетей длиной почти 1,5 км, а также 2 запрещенных орудия лова типа «паук». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«В течении недели пограничниками было составлено 4 протокола по ст. 85 КУоАП за грубое нарушение правил рыболовства, нарушение правил любительского и спортивного лова и 1 протокол по ч. 1 ст. 249 УК – незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», – говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на постоянную информационную работу, граждане продолжают выходить в море из неустановленных пунктов базирования, не имея при себе документов, в связи с чем могут не только получить штраф, но и попасть в неприятности. В частности, люди рискуют быть задержанными представителями ФСБ Российской Федерации.

За нарушение пограничного режима, а именно, выход в море вне установленных объектов базирования и без документов на граждан было составлено 7 протоколов по ст. 202 КУоАП.

Пограничники призывают граждан действовать согласно действующему законодательству и не рисковать собственной безопасностью.