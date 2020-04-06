На Луганщине перекрыли канал поставки фальсифицированных сигарет из «ЛНР»

На Луганщине ведется расследование по факту незаконной поставки фальсифицированных сигарет из неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Правоохранители перекрыли нелегальный канал поставки табачных изделий. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области выявили факт незаконной поставки фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога Украины с временно оккупированной территории», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 апреля житель села Лобачево (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) на собственной надувной лодке пересек реку Северский Донец в направлении неподконтрольной территории Луганской области, где загрузил партию сигарет. Затем он переправил фальсифицированный товар обратно на подконтрольную территорию Украины для его реализации.

«В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 5 тыс. пачек сигарет неустановленного производства ориентировочной стоимостью почти 250 тыс. грн. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество и проведении соответствующей экспертизы», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров (от 85 тыс. до 170 тыс. грн).