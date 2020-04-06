На Луганщине на COVID-19 протестируют всех, кто госпитализирован с пневмонией

На Луганщине сегодня, 6 апреля, начинается тестирование на COVID-19 всех, кто был госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сегодня, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что с сегодняшнего дня усилен контроль за соблюдением карантина.

Как отметил начальник штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с появлением на территории Луганской области случая заболевания COVID-19, заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины Владимир Жданов, за выходные никаких изменений не произошло: у 3-х человек подтвержден коронавирус COVID-19, у 4-х – подозрение.

По информации директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Шкорубского, инфекционные отделения области заполнены на 22%. Количество заболевших пневмонией уменьшается.

«Важно, что сегодня в области начнут тестирование на COVID-19 всех, кто госпитализирован с пневмонией», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что на Луганщине сформированы 15 постоянных и 16 резервных мобильных медицинских бригад, которые в случае необходимости будут выезжать за отбором материала.

Кроме того, территориям поручено быть готовыми к обустройству блокпостов, которые понадобятся в случае изоляции населенного пункта.

Помимо этого, комиссией утвержден перечень учреждений, предназначенных для обсервации населения на период карантина. На сегодня таких заведений – 4.