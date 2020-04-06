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В «ЛНР»: В Антраците угарным газом отравилась семья

06.04.20 16:12

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) угарным газом отравилась семья из 3-х человек.

Как сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 4 апреля в 21:00 в реанимационное отделение центральной городской больницы Антрацита поступили 32-летняя женщина и ее 7-летняя дочь с диагнозом «отравление угарным газом, состояние средней тяжести».

У 31-летнего супруга женщины было диагностировано отравление легкой степени тяжести, от госпитализации он отказался. В данный момент женщина и ее дочь выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

«Предварительная причина отравления угарным газом – нарушение правил эксплуатации твердотопливной печи (отсутствие тяги)», – уверяют в «ЛНР».

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