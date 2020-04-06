Фонд Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» и Минцифры представили уникальный образовательный проект со звездами футбола

Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» совместно с Министерством цифровой трансформации Украины создали образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Цель сериала – помочь детям во время карантина заниматься физкультурой. А также мотивировать школьников, изолированных от коллективов, к индивидуальным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Проект представляет собой сериал из 12 роликов для YouTube. Их главные герои – звезды ФК «Шахтер» Андрей Пятов и Сергей Кривцов. Ведущие – звезды юмористического проекта «Мамахохотала-шоу» Олег Маслюк и Евгений Янович.

«В условиях карантина нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. И совместный проект Фонда, ФК "Шахтер" и Минцифры не просто призывает школьников к этому, он вовлекает. "Диджитал-Физкультура" – звездный формат, поскольку в нем участвуют звезды спорта Андрей Пятов и Сергей Кривцов. И к ним присоединились звезды телевидения – ведущие юмористического шоу "Мамахохотала" Олег Маслюк и Женя Янович. Именно эта блестящая четверка сделала сериал крутым по контенту и очень легким, веселым по форме. Дети становятся непосредственными участниками происходящего. Кроме того, их ждут челленджи и флешмобы от Андрея Пятова и Сергея Кривцова. Победители получат спортивные призы. Смотрите, участвуйте и берегите свое здоровье на карантине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда на презентации сериала в Кабинете министров.

Вместе со спортивными кумирами дети смогут делать зарядку, попробовать интересные упражнения и получить новые знания. Андрей Пятов и Сергей Кривцов поделятся лайфхаками и подскажут, как правильно подобрать режим питания и отдыха. Подскажут, как избавиться от вредных привычек и продемонстрируют, что за пределами мира гаджетов есть много нового и увлекательного. Уникальность проекта в том, что весь сериал из 12 и 40 роликов удалось создать всего за 24 часа!

«Такие онлайн-занятия сегодня как никогда необходимы. Мы должны поддерживать физическую форму и стараться мотивировать людей это делать. Потому что спорт – это здоровье, укрепление иммунитета. А в нынешней ситуации иммунитет – это самое главное», – отметил капитан «горняков» Андрей Пятов.

«Сегодня невозможно в одиночку изменить ситуацию в Украине. Но можно объединить усилия для того, чтобы поменять отношение к происходящему. Верю, что наш совместный проект будет именно таким инструментом», – отметила Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Уроки будут опубликованы на YouTube-каналах и страницах Фонда Рината Ахметова и ФК «Шахтер» в соцсетях, а также на портале «Дiя. Цифрова освiта» Минцифры. Кроме того, в ближайшее время на странице Фонда в Facebook состоятся онлайн-трансляции мотивационных встреч со звездами ФК «Шахтер».

Ранее Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательный сериал для педагогов «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он позволяет освоить все доступные алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Цикл видеокурсов размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.