На Донетчине возобновили работу 17 продуктовых рынков

В Донецкой области в условиях карантина возобновили работу 17 рынков. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщила начальник отдела развития и конъюнктуры потребительского рынка департамента экономики Донецкой облгосадминистрации Татьяна Гайданская на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 6 апреля, в области заработали 17 рынков: в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе. Работает только продовольственный сектор», – сказала Гайданская.

По ее словам, в данное время органам местного самоуправления предоставлена возможность обеспечить работу объектов рыночной торговли, при условии соблюдения определенных санитарных ограничений и требований. Решения о продолжении работы рынков местные органы власти принимают самостоятельно на комиссиях по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Контроль за соблюдением на рынках требований карантина осуществляют мобильные группы, созданные в городах и районах.

«Торговая сеть Донецкой области работает в обычном режиме, в продовольственных магазинах все группы товаров есть в достаточном количестве. Повышенного спроса на продовольственные товары сейчас не наблюдается. Предприятия торговли имеют достаточно товарных запасов для обеспечения спроса населения. Грузовые перевозки проходят между городами в обычном режиме», – также сообщила Татьяна Гайданская.

В отношении цен она отметила, что государственный контроль за ценообразованием был отменен еще 1 июля 2017 года, потому на сегодня субъекты хозяйствования формируют цены в режиме свободного ценообразования, в зависимости от спроса и предложения на потребительском рынке.

«Местными органами власти проводится мониторинг цен в торговой сети и супермаркетах. Как показал мониторинг, цены в районах чуть выше, чем цены в городах. Это можно объяснить тем, что в районах меньше развита сетевая торговля. В основном в районах это маленькие предприятия, которые обеспечивают население», – отметила Гайданская.

Она добавила, что из районов Донетчины сетевая торговля представлена только в Волновахском, Марьинском и в Никольском (до переименования – Володарском) районах.