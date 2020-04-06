Украина производит почти 900 тысяч масок в сутки, – министр здравоохранения

Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченными к предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

«Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки», – сказал Степанов.

В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.

Как сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, на момент начала тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в интернете.

Он добавил, что несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

Тимошенко отметил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.

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