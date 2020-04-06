На Донетчине начала работу областная лаборатория по определению COVID-19

В Славянске (Донецкая обл.) приступила к работе лаборатория по тестированию на коронавирус. В процессе исследования уже находятся 14 образцов материалов. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На организацию лаборатории в Славянске было потрачено около 1 млн грн бюджетных средств. За эти средства был приобретен амплификатор и необходимое лабораторное оборудование. С сегодняшнего дня лаборатория заработала, на данное время 14 образцов уже находятся на исследовании», – сказал Педенко

По его словам, тесты за средства облгосадминистрации еще закупаются, однако в области есть в наличии тесты, предоставленные в качестве гуманитарной помощи.

«Всего мы получили 60 наборов тестов, каждый набор рассчитан на 96 исследований. С учетом тестоподготовки около 5 тыс. исследований мы можем сделать в этой лаборатории», – уточнил Педенко.

Напомним, лаборатория по тестированию на COVID-19 в Донецкой области создана на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске.