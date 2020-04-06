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Какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение, – Минздрав

06.04.20 16:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Под бесплатное лечение попадают только средние и тяжелые случаи заболевания коронавирусом в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает «РБК – Украина».

По его словам, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии. «На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных – это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий», – отметил Степанов.

Он также добавил, что в этих случаях используются «достаточно дорогие лекарства». «Государство будет брать это на себя», – добавил Степанов.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 чел., умерли 6 пациентов.

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