Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

Сегодня, 6 апреля, Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Высокочувствительные тесты для первичной диагностики коронавируса позволяют проверить пациента с подозрением на COVID-19 всего за 15 минут.

«Государственные больницы Украины остро нуждаются в подобных тестах. Благодаря им врачи смогут быстро принимать эффективные эпидемиологические решения – диагностировать вирус и изолировать его носителей, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Вся партия, закупленная Фондом, будет распределена МОЗ между регионами. Экспресс-тесты, закупленные Фондом Ахметова, передаются только в государственные больницы, передаются бесплатно», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил Фонд и ФК «Шахтер» за помощь и отметил, что участие большого бизнеса в помощи стране – пример для всех.

«Я хочу выразить свою благодарность фонду Рината Ахметова, всем неравнодушным футболистам. Для Харькова и Харьковской области это очень и очень важно. Эти 20 тыс. тестов мы раздадим тем опорным больницам, которые будут принимать первых больных с COVID-19», – сказал председатель ХОГА Алексей Кучер.

Сертификаты на тесты представители харьковских властей получили из рук игрока ФК «Шахтер» Валерия Бондаря.

«Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове "Шахтер" завоевывает трофеи, и мы как футболисты чувствуем поддержку от болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что мы можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города. Большое спасибо Ринату Леонидовичу и Фонду, что эти тесты появились в Харькове и смогут помочь. Главное, чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших играх в Харьков», – отметил Валерий Бондарь, защитник ФК «Шахтер».

Валерий Бондарь также выступил в роли добровольца и прямо во время передачи прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Тесты, приобретенные Фондом Рината Ахметова и переданные Харьковской области, поступят в государственные медицинские учреждения области в ближайшее время.

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупил анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них для Донецкой области.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК Шахтер для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.