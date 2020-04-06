В Лисичанске от пневмонии умерла 8-летняя девочка из-за недосмотра родителей

На Луганщине прокуратура открыла уголовное дело в связи со смертью 8-летней девочки от пневмонии из-за недосмотра родителей. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Лисичанская местная прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за малолетним ребенком, что привело к его смерти (ст. 166 и п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 5 апреля этого года в Лисичанске умерла 8-летняя девочка. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. У девочки взяли анализы на наличие короновирусной инфекции COVID-19.

Как отмечается, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни. В декабре 2018 года детей из этой семьи забрали в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной из-за невыполнения родительских обязанностей. После проведения с ними профилактической работы, детей вернули в семью по заявлению матери.

С начала марта этого года девочка вместе со своей 5-летней сестрой жила с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Несмотря на это, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда.

В прокуратуре добавили, что за это время девочка контактировала только с бабушкой и младшей сестрой. «В ходе досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства смерти ребенка», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.