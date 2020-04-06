Идет расследование: Эпидемиологи выясняют обстоятельства смерти от коронавируса на Донетчине

По летальному случаю коронавирусного заболевания в Дружковке (Донецкая обл.) идет эпидемиологическое расследование, чтобы установить, как заразился умерший пациент, и определить круг его контактных лиц. Об этом сегодня, 6 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По Дружковке сейчас идет эпидрасследование, выясняются все контакты умершего мужчины. После завершения расследования будет понятно, как он заболел. Относительно контактных лиц будут проведены и быстрые тесты, и в случае необходимости будут проведены тесты методом полимеразной цепной реакции в лаборатории, которая начала работу в Славянске», – сообщил Педенко.

По его словам, эпидрасследование проводится лабораторным центром Донецкой области, и пока еще нет предварительного отчета по ситуации в Дружковке.

«Мужчина лежал в обычном отделении в больнице, потому что не было эпидконтакта в течение 14 дней, когда он заболел. Врачи, которые с ним контактировали, имеют право уйти на самоизоляцию, но они не оставили своих пациентов, они остались в больнице, работают посменно с использованием всех средств индивидуальной защиты. Ночуют также в больнице, чтобы избежать заражения своих семей или жителей города», – сказал Педенко.

Он отметил, что в случае, если быстрыми тестами у контактировавших с заболевшим выявят коронавирус, далее будут проведены ПЦР-исследования и исходя из этого будут определены последующие действия.

Относительно процедуры похорон умерших от коронавируса Педенко сообщил, что она прописана в соответствующем распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, и доведена до руководителей городов и районов области. «Насколько мне известно, мужчину в Дружковке уже похоронили в соблюдением всех необходимых условий», – добавил Педенко.

Ранее сообщалось, что в Дружковке в больнице 3 апреля умер пациент с подозрением на коронавирус. По информации начальника городского отдела здравоохранения Елены Десновой, пациент пожилого возраста с дыхательной недостаточностью был госпитализирован бригадой «скорой помощи» в отделение Центральной городской больницы 1 апреля. По сведениям самого больного, общения с лицами, прибывшими из-за границы или пребывавшими в контакте с таковыми, в течение последних двух недель у него не было. Поэтому он получал лечение в обычном отделении.

В связи с ухудшением состояния пациента 3 апреля медики провели быстрый тест на COVID-19. Он показал положительный результат. Были взяты анализы для дальнейшего лабораторного обследования. Пациент находился в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.