Сколько народных депутатов больны коронавирусом

Заболевание COVID-19 подтверждено у восьми народных депутатов Украины. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в Telegram-канале.

«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины:

Виталий Борт – ОПЗЖ,

Владимир Ватрас – "Слуга народа",

Руслан Горбенко – "Слуга народа" (вылечился),

Игорь Кисилев – ОПЗЖ,

Александр Лукашев – ОПЗЖ,

Сергей Рудик – внефракционный,

Анна Скороход – внефракционный,

Сергей Шахов – "Довира" (вылечился)», – написал Качура.

При этом Качура также уточнил, с кем из коллег контактировала Анна Скороход. В частности, он называет: четыре депутата от «СН» – Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха и три нардепа из «Европейской солидарности» – Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже также выписан из больницы. Также сообщалось, что народный депутат Украины из Луганской области Руслан Горбенко вылечился от коронавируса.