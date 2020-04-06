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Сколько народных депутатов больны коронавирусом

06.04.20 16:51

Заболевание COVID-19 подтверждено у восьми народных депутатов Украины. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в Telegram-канале.

«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины:

  • Виталий Борт ОПЗЖ,
  • Владимир Ватрас "Слуга народа",
  • Руслан Горбенко "Слуга народа" (вылечился),
  • Игорь Кисилев ОПЗЖ,
  • Александр Лукашев ОПЗЖ,
  • Сергей Рудик внефракционный,
  • Анна Скороход внефракционный,
  • Сергей Шахов "Довира" (вылечился)», написал Качура.

При этом Качура также уточнил, с кем из коллег контактировала Анна Скороход. В частности, он называет: четыре депутата от «СН» Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха и три нардепа из «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже также выписан из больницы. Также сообщалось, что народный депутат Украины из Луганской области Руслан Горбенко вылечился от коронавируса.

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