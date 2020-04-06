Сколько народных депутатов больны коронавирусом

Заболевание COVID-19 подтверждено у восьми народных депутатов Украины. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в Telegram-канале.
«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины:
- Виталий Борт – ОПЗЖ,
- Владимир Ватрас – "Слуга народа",
- Руслан Горбенко –"Слуга народа" (вылечился),
- Игорь Кисилев – ОПЗЖ,
- Александр Лукашев – ОПЗЖ,
- Сергей Рудик – внефракционный,
- Анна Скороход – внефракционный,
- Сергей Шахов – "Довира" (вылечился)», – написал Качура.
При этом Качура также уточнил, с кем из коллег контактировала Анна Скороход. В частности, он называет: четыре депутата от «СН» – Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха и три нардепа из «Европейской солидарности» – Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.
Как сообщалось ранее, народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже также выписан из больницы. Также сообщалось, что народный депутат Украины из Луганской области Руслан Горбенко вылечился от коронавируса.