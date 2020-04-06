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Посольство США в Украине призвало Россию прекратить блокировать украинские медиа

06.04.20 16:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия должна прекратить блокирование украинских медиа на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса и Крыма во время пандемии COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, заявило посольство США в Украине.

«Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступ к независимым СМИ. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли производства о сокрытии в «ЛНР» фактов заболевания COVID-19. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. В частности, говорится о 13 смертельных случаях с признаками заболевания COVID-19.

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