В сравнении с предыдущими кризисами украинцы не спешат забирать деньги из банков, – эксперты

Борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Так считает экспертный совет Национального банка Украины (НБУ), сообщив об этом в Facebook.

«Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало восстановлению притока средств», – считают финансиситы.

Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%).

В целом за месяц остатки на счетах населения в банковской системе Украины сократились незначительно – на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%).

Ежедневная динамика вкладов, представленная на графиках (каждая линия – отдельный месяц за период с марта 2019 года по март 2020 года), в гривнах мало отличается от профилей предыдущих периодов.

Что касается инвалютных средств, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки средств граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не изменяются.

«Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте – 3,11%», – отмечают эксперты.