Карантин: Как получить соцвыплаты без визита в учреждения на Луганщине

В Луганской области финансирование материального обеспечения, пенсий и других социальных выплат осуществляется в штатном режиме. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения социальными гарантиями и компенсациями граждан нашей области», – говорится в сообщении.

Также в ЛугОВГА разъяснили, как получить соцвыплаты без визита в учреждение.

Так, личные консультации граждане могут получить через телефонные «горячие линии», обратиться с вопросами можно по электронной почте.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», который вступил в силу 17 марта, на период карантина запрещено принимать решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), Ощадбанку Украины останавливать расходные операции по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации и осуществлять контроль за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания.

«Во время карантина Пенсионная служба области постоянно оказывает населению дистанционные услуги. Не выходя из дома, человек имеет возможность решить большинство вопросов через онлайн сервисы веб-портала Пенсионного фонда Украины», – уточняется в сообщении.

Для пенсионеров из числа ВПЛ переносится срок прохождения идентификации до конца карантина +30 дней, поэтому пенсионные выплаты за этот период не прекращаются.

Также подать документы через электронную почту или через ящик, установленный в центре занятости должно лицо, которое изъявило желание получить статус безработного.

Консультации относительно перечня документов, необходимых для регистрации в центре занятости, можно получить по телефону «горячей линии» Луганского областного центра занятости (06452) 70 42 42.

Как отмечается, на период карантина зарегистрированные безработные общаются посредством телефонной или электронной связи со своим карьерным советником. А посещение центра занятости, которое было назначено до введения карантина, переносится на дату после окончания карантина.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.

Как сообщалось ранее, 30 марта Верховной Радой Украины был принят за основу и в целом проект Закона № 3275 от 29.03.2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Он несет много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются ВПЛ.