В МОН дали пояснения, как учиться с помощью YouTube и телевидения

Уже сегодня, 6 апреля 2020 года, на YouTube-канале МОН, а также еще на 14 телеканалах и медиаресурсах в 10:00 прошла трансляция уроков для учеников 5-11 классов на карантине. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщила пресс-служба МОН.

На YouTube-канале МОН можно посмотреть уроки абсолютно для каждого класса. Публиковаться они будут по расписанию – друг за другом, чтобы можно было лучше структурировать занятия.

Под каждым видео ученик также может найти рекомендованное домашнее задание на закрепление темы.

Каждый желающий может также загрузить расписание с темами на всю неделю: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

Для учащихся, имеющих проблемы с подключением к Интернету, все уроки также будут транслироваться украинскими телеканалами. Так, по классам закреплены такие телеканалы:

5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина;

6 класс – ZOOM и News One;

7 класс – 5 канал и ZIK;

8 класс – Индиго и УНИАН;

9 класс – Совет и UA: Культура;

10 класс – UA: Первый;

11 класс – М1.

Возможность приобщиться к трансляции видеоуроков открыта для всех украинских телеканалов. Так, благодаря этому уже после анонсирования уроков к трансляции присоединились 5 канал, который будет транслировать 7 класс, и медиаресурс MEGOGO, который разместит у себя абсолютно все уроки.

Напоминаем, что уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Транслироваться уроки будут по:

украинскому языку;

украинской литературе;

истории Украины;

всемирной истории;

английского языка;

физики;

алгебры;

геометрии;

географии;

химии и биологии.

Съемки уроков происходят в Новопечерский школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т. д. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

«Организаторы призывают родителей загрузить расписание уроков и поощрять детей учиться. Остаемся дома! Учимся дома!» – пишут организаторы.

Напомним, что фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» совместно с Министерством цифровой трансформации Украины создали образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта».