В населенных пунктах на линии разграничения Донбасса будут шить защитные маски

Гуманитарная миссия «Пролиска» закупила для 14 населенных пунктов на линии разграничения Донбасса оборудование и материалы для пошива защитных масок. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

«В связи с дефицитом защитных медицинских масок в аптеках города Часов Яр местные активисты организовали самостоятельный пошив масок, которые раздавали бесплатно всем нуждающимся. Расходные материалы изначально покупали за личные средства, а затем обратились за помощью к нашим сотрудникам. Невзирая на карантин, гуманитарная миссия "Пролиска" продолжает оказывать всестороннюю поддержку людям, живущим на линии разграничения», – рассказал глава Миссии Евгений Каплин.

По его словам, местным активистам города Часов Яр (Донецкая обл.) уже переданы швейная машинка, а также материалы для пошива защитных масок – ткань, резинки, швейные нитки и иголки.

Кроме того, на этой неделе оборудование и материалы планируют отправить в прифронтовые населенные пункты: Новгородское, Луганское, Станицу Луганскую, Счастье, Золотое, Петропавловку, Вольный, Марьинку, Ласточкино, Передельское, Пшеничное, Крымское и Попасную.

По информации организации, готовые изделия представители громад бесплатно передают медицинским работникам, персоналу амбулаторий, фельдшерских пунктов, больниц, госпиталей, домов престарелых и сотрудникам коммунальных учреждений и стратегических предприятий, работающих вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что с 6 апреля Кабинет министров Украины ужесточил ограничения, действующие во время карантина из-за коронавируса. Так, с понедельника пребывание в общественных местах без защитной маски или респиратора запрещено.

Как сообщалось ранее, как только коронавирус стал реальной угрозой, а в Украине объявили карантин, к борьбе подключились не только местные власти, но и неравнодушные жители громад, демонстрируя примеры социальной сплоченности. Инициативы стали возможными и в объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой области.