Украина закрывает границу для пеших переходов: Какие варианты остаются

В Украине с завтрашнего дня, 7 апреля, на государственной границе остается работать 19 пунктов, среди которых Меловое (Луганская обл.). Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня было опубликовано распоряжение Кабинета министров № 360, в соответствии с которым дополнительно ограничивается количество пунктов пропуска, по которым пассажиры – иностранцы и граждане Украины – могут следовать через государственную границу. Еще дополнительно приостановлена движение через 21 пропускной пункт», – сказал Лысюк.

При этом он отметил, что переход для пеших переходов, согласно распоряжению правительства, остановлен до особого распоряжения. «Что касается нововведений, то для пеших переходов граница закрывается. Альтернатива этому – авиационные перевозки, где за 50 евро можно попасть из Польши во Львов. Также будут организованы спецпоезда, для решения проблемы пеших переходов. По приезду мы будем приезжающих оформлять, и дальше они поедут по своим направлениям», – отметил начальник управления.

Также он не исключил при необходимости организацию автобусных перевозок, уточнив, что это распространяется, как на западную границу Украины, так и восточную.